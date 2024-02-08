Mahasiswa membakar poster salah satu capres saat menggelar aksi unjuk rasa di belakang Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/2/2024). Demonstrasi tersebut menyerukan penolakan pemilu curang dan pemakzulan Presiden Jokowi yang dinilai sudah mematikan demokrasi. Para mahasiswa mendesak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin karena dinilai sudah melanggar demokrasi.

Mereka juga meminta agar memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Jokowi. Serta menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.

(Arif Julianto/okezone)