Terjebak Banjir Demak Dievakuasi Gunakan Perahu Karet

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2024 09:28 WIB
Relawan gabungan mengevakuasi warga dengan perahu karet akibat terjebak banjir.
Relawan gabungan mengevakuasi warga dengan perahu karet akibat terjebak banjir.
Relawan gabungan mengevakuasi warga dengan perahu karet akibat terjebak banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Jumat (9/2/2024). Hingga Jumat (9/2) dini hari relawan gabungan masih mengevakuasi ratusan warga yang terjebak banjir, sementara BPBD Kabupaten Demak hingga Kamis (8/2) malam mendata 30 desa di tujuh kecamatan terendam banjir sejak Senin (5/2) akibat jebolnya tanggul Sungai Jratun, Sungai Wulan, Sungai Tuntang, dan Sungai Cabean dampak dari hujan deras dari wilayah hulu. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/nym.

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

