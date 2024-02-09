BOGOR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berorasi dalam Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari Bogor. Dia mengatakan jika pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu sungguh memiliki Integritas.

"Pasangan yang seperti itu (punya integras) pasti adil apa tidak? Berani apa tidak? Pasti adil," kata HT di atas panggung Hajatan Rakyat, Jumat (9/2/2024).

Selanjutnya, adilnya paslon Ganjar-Mahfud tak lain tak bukan adalah karena mereka tak punya kepentingan apapun dan selalu fokus terhadap rakyat Indonesia.

"Karena (Ganjar-Mahfud) tidak punya kepentingan pribadi. Tidak punya kepentingan kelompoknya, yang dipikirkan kepentingan rakyat," ucap HT.

Sebelumnya, HT menyampaikan sedikit pandangannya mengapa masyarakat Indonesia harus memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar-Mahfud dalam pemilu 2024.

Hal itu disampaikan HT ketika dirinya menghadiri acara kampanye akbar di Stadion Pakansari Bogor, yang bertajuk 'Hajatan Rakyat', Jumat (9/2/2024).

HT mengatakan, masyarakat Indonesia harus melihat pada rekam jejak sosok calon pemimpin. Pertama, Ganjar adalah sosok yang akademis, karena sudah terbukti memiliki gelas S2, ditambah dengan sepal terjangnya melayani rakyat dengan menjadi Gubernur sebanyak dua periode.

"Gubernur dua periode Jawa Tengah. Yang penduduknya nomor tiga terbanyak di Indonesia," ucap HT di atas panggung Hajatan Rakyat.

Selanjutnya, HT juga menjelaskan sepak terjang dari cawapres Mahfud MD yang mana memiliki pengalaman lengkap dari Eksekutif, Legislatif hingga Yudikatif.

"Kalau kita lihat Pak Mahfud, Profesor Doktor, tidak perlu kita ragukan lagi dari akademis. Pengalaman menteri, zaman Gus Dur sudah menteri bahkan pernag Ketua Mahkamah Konstitusi," ungkap HT.

Rekam jejak seorang pasangan menjadi penting, kata HT, hal tersebut merujuk pada program Ganjar-Mahfud yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

"Ganjar-Mahfud punya 21 program yang sangat luar biasa. Intinya mempercepat kesejahteraan rakyat," pungkas HT.