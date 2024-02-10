Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri joged bareng dengan King Nassar di Hajatan Rakyat Semarang Ganjar-Mahfud di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Momen ini terjadi saat Nassar menyanyikan lagu Ikan dalam Kolam di atas panggung Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun di tengah penampilannya, pedangdut ini terpesona dengan Megawati yang terlihat asyik menikmati lagu yang dia nyanyikan.

Nassar lantas berinisiatif untuk menghampiri Megawati yang duduk di area belakang panggung. Namun, putri Presiden Soekarno itu justru mendadak rekues lagu berjudul Cinta Hampa yang dipopulerkan oleh penyanyi lawas Dewi Yull.

Megawati bahkan terdengar lebih fasih saat mencoba menyanyikan lagu tersebut. Dia lantas mengikuti Nassar pindah ke area depan panggung untuk berduet bersama.

(Aldhi Chandra Setiawan)