...

Sidang Perdana Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 12 Februari 2024 15:46 WIB
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas LNG Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjalani sidang perdana.
Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas LNG Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjalani sidang perdana.
A A A

Terdakwa kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan (kiri) menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/2/2024).

 

Mantan Dirut Pertamina (Persero) itu didakwa secara sepihak melakukan kontrak pengadaan gas alam cair atau LNG dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, Amerika Serikat (AS) tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh, tidak melapor pada Dewan Komisaris Pertamina, dan tidak membahas dalam RUPS yang berakibat menguntungkan dirinya lebih dari Rp1 miliar dan 104.000 dolar AS, juga merugikan keuangan negara sebesar 113.8 juta dolar AS. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Cari Berita Lain Di Sini