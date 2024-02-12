...

Angkat Mitos Horor Gunung Salak, Film Pasar Setan Tayang 29 Februari 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 12 Februari 2024 14:43 WIB
Film Pasar Setan yang terinspiradi dari mitos horor di Gunung Salak akan tayang pada 29 Februari 2024.
(ki-ka) Pemain film Pasar Setan Shindy Huang, Pangeran Lantang dan Audi Marissa berfoto usai menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star di iNews Tower, Jakarta, Senin (12/2/2024). Film Pasar Setan yang terinspiradi dari mitos horor di Gunung Salak akan tayang pada 29 Februari 2024.

 

Proses syuting berlokasi di kaki Gunung Pangrango dan menjadikan Gunung Salak sebagai latar tempat di film. Pasar Setan bercerita tentang empat vlogger horor yang menjelajahi hutan di Gunung Salak untuk keperluan konten. Keempatnya kemudian tersesat dan harus mencari jalan keluar dari pasar setan yang ditemui.

