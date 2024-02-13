Seorang Sikerei (tabib adat Mentawai) membawa logistik Pemilu 2024 menggunakan pompong (perahu mesin tempel) ke TPS di pedalaman Desa Madobag, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa (13/2/2024). KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu ke sejumlah TPS di kecamatan tersebut menggunakan jalur darat, kemudian disambung menggunakan pompong dengan jarak terjauh selama lima jam perjalanan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)