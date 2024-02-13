...

Distribusi Logistik Pemilu ke Pedalaman Mentawai Menggunakan Pompong

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2024 15:56 WIB
Seorang Sikerei tabib adat Mentawai membawa logistik Pemilu 2024 menggunakan pompong.
Seorang Sikerei tabib adat Mentawai membawa logistik Pemilu 2024 menggunakan pompong.
Seorang Sikerei (tabib adat Mentawai) membawa logistik Pemilu 2024 menggunakan pompong (perahu mesin tempel) ke TPS di pedalaman Desa Madobag, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa (13/2/2024). KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mendistribusikan logistik Pemilu ke sejumlah TPS di kecamatan tersebut menggunakan jalur darat, kemudian disambung menggunakan pompong dengan jarak terjauh selama lima jam perjalanan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

