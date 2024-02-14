...

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Gunakan Hak Pilihnya di TPS 10 Kelurahan Gambir

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2024 12:36 WIB
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.
A A A

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana (kanan) menunjukkan jari yang sudah dicelup tinta usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir, kompleks Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (14/2/2024). Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Cari Berita Lain Di Sini