Pekerja berdiri di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (15/2/2024). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehari setelah Pemilu 2024 dibuka menguat 1,77% ke 7.337 pada perdagangan Kamis (15/2). Beberapa menit berjalan indeks masih bertahan di zona hijau 1,51% di 7.318.

Sebanyak 311 saham menguat, 148 melemah, dan 204 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp3,64 triliun dari net-volume 4,97 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

(Aldhi Chandra Setiawan)