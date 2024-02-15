...

H+1 Pemilu, IHSG Dibuka Meroket

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 12:12 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan IHSG sehari setelah Pemilu 2024 dibuka menguat 1,77% ke 7.337.
Indeks Harga Saham Gabungan IHSG sehari setelah Pemilu 2024 dibuka menguat 1,77% ke 7.337.
Indeks Harga Saham Gabungan IHSG sehari setelah Pemilu 2024 dibuka menguat 1,77% ke 7.337.
A A A

Pekerja berdiri di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (15/2/2024). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehari setelah Pemilu 2024 dibuka menguat 1,77% ke 7.337 pada perdagangan Kamis (15/2). Beberapa menit berjalan indeks masih bertahan di zona hijau 1,51% di 7.318. 

 

Sebanyak 311 saham menguat, 148 melemah, dan 204 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp3,64 triliun dari net-volume 4,97 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Cari Berita Lain Di Sini