Presiden Jokowi Buka Pameran IIMS 2024 di JI Expo Kemayoran

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2024 14:25 WIB
Pameran otomotif IIMS 2024 yang diikuti 53 merek kendaraan dengan target transaksi mencapai Rp5,3 triliun.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (keempat kanan), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan), CEO Kompas Gramedia Lilik Oetomo (ketiga kiri), dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) membuka Indonesian International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Pameran otomotif IIMS 2024 yang diikuti 53 merek kendaraan dan 187 peserta dari berbagai sektor itu digelar pada 15-25 Februari dengan target transaksi mencapai Rp5,3 triliun.

(Arif Julianto/okezone)

