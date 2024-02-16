...

Aktivitas Vulkanis Gunung Semeru Hari Ini

Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 15:53 WIB
sap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang.
sap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang.
A A A

Asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru terlihat dari Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (16/2/2024). Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Jumat (16/2) pukul 06.00-12.00 WIB Gunung Semeru mengeluarkan material vulkanik dengan 19 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22mm selama 83-130 detik, 7 kali gempa Awan Panas Guguran (APG) amplitudo 3-8mm selama 39-51detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/aww.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Cari Berita Lain Di Sini