Ketua KPPS di Surabaya Meninggal Dunia

Didik Suhartono/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 19:15 WIB
Warga meletakkan rangkaian bunga di makam Joko Budiono 51 di Tempat Pemakaman Umum TPU Keputih, Surabaya.
Warga menggotong jenazah Joko Budiono 51 untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum TPU Keputih, Surabaya.
Warga menggotong jenazah Joko Budiono (51) untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/2/2024). Joko Budiono (51) yang merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 42, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tersebut meninggal dunia usai dirawat karena sakit di RSUD Dr Soetomo yang sebelumnya sempat tak sadarkan diri saat bertugas di TPS 42 di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)

