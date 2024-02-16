...

Presiden Jokowi Tinjau Ketersediaan Beras di Gudang Bulog Cibitung

Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 14:08 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi (kanan) meninjau persedian beras serta penyerahan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2/2024). Pada kegiatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024 dan bantuan akan dilanjutkan terus jika APBN mencukupi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

(Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO)

