Presiden Jokowi Resmikan RSPPN Panglima Besar Soedirman

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 11:54 WIB
RSPPN Panglima Besar Soedirman dibuka untuk anggota TNI dan masyarakat umum dan telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
RSPPN Panglima Besar Soedirman dibuka untuk anggota TNI dan masyarakat umum dan telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
RSPPN Panglima Besar Soedirman dibuka untuk anggota TNI dan masyarakat umum dan telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) meninjau fasilitas rumah sakit saat peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta, Senin (19/2/2024).

 

RSPPN Panglima Besar Soedirman diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan saat pandemi COVID-19 agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai dapat terpenuhi bagi anggota TNI dan masyarakat umum serta rumah sakit tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

