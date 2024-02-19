Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo Manuhutu (tengah) didampingi Direktur PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Maya Watono (kiri) dan Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers F1 Power Boat di Jakarta, Senin (19/2/2024).

InJourney menyampaikan setelah kedatangan 14 kontainer logistik dengan berat mencapai 100 ton di Pelabuhan Belawan, Medan beberapa waktu yang lalu, berbagai persiapan terus dimatangkan menjelang perhelatan lomba balap perahu motor F1Powerboat yang diselenggarakan di Danau Toba pada 2-3 Maret 2024. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)