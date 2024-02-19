...

Latihan Perdana Timnas U-16 Jelang Piala AFF dan Kualifikasi Piala Asia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 20:00 WIB
Para pemain Timnas Indonesia U-16 latihan perdana di Lapangan A, Senayan.
Para pemain Timnas Indonesia U-16 latihan perdana di Lapangan A, Senayan.
Para pemain Timnas Indonesia U-16 latihan perdana di Lapangan A, Senayan.
Para pemain Timnas Indonesia U-16 latihan perdana di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2024). Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 menjalani latihan perdana yang dipimpin oleh Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto.

 

Pemusatan latihan ini akan berlangsung hingga 21 Februari 2024 mendatang. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-16. 

 

Latihan ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-16 untuk Piala AFF U-16 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

