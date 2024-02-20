...

Perubahan Perilaku Kera Hitam Akibat Ulah Manusia

Basri Marzuki/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 07:38 WIB
Warga mendekati seekor Kera Hitam Macaca tonkeana yang menunggu pelintas memberi makan.
Warga berswafoto bersama seekor Kera Hitam Macaca tonkeana di Kebun Kopi jalur Trans Sulawesi.
Warga berswafoto bersama seekor Kera Hitam (Macaca tonkeana) di Kebun Kopi jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Senin (19/2/2024). Perilaku primata endemik Sulawesi itu kini mulai berubah menjadi jinak dan bergantung pada manusia akibat seringnya diberi makan oleh warga saat melintas di jalur itu, meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat sudah memasang larangan tidak memberi makan pada hewan tersebut. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.

(Basri Marzuki/ANTARA FOTO)

