Warga berswafoto bersama seekor Kera Hitam (Macaca tonkeana) di Kebun Kopi jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Senin (19/2/2024). Perilaku primata endemik Sulawesi itu kini mulai berubah menjadi jinak dan bergantung pada manusia akibat seringnya diberi makan oleh warga saat melintas di jalur itu, meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat sudah memasang larangan tidak memberi makan pada hewan tersebut. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.

(Basri Marzuki/ANTARA FOTO)