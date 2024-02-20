...

Ada Kecurangan Pemilu, Tim Hukum Nasional Amin Siapkan Langkah Hukum

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 22:40 WIB
Tim Hukum Nasional THN AMIN pada Pemilu 2024 dan mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan.
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kanan) bersama Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir (kanan) serta Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Markas Tim Hukum AMIN, Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024). Rapat tersebut membahas sejumlah kecurangan yang ditemukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN pada Pemilu 2024 dan mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan tersebut termasuk kemungklinan insiatif hak angket di Parlemen.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Rapimnas Kadin 2025 Soroti Perluasan Lapangan Kerja

Kapolri Pimpin Rakor Penanganan Bencana Bersama Forkopimda Sumut

Presiden Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir Bandang di GOR Pandan, Tapanuli Tengah

Jawa Barat Jadi Juara Umum Kejurnas PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo : Selamat Para Pemenang!

Inovasi dan Aksi Sosial Energi Terbarukan Berbuah Penghargaan di ICSA 2025

Pembukaan Experience Center untuk Industri Desain

