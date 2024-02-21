Warga mengantre untuk membeli beras Stabilisasi Pasokarı dan Harga Pangan (SPHP) di Pinang, Kota Tangerang, Banten, Selasa (20/2/2024). Pemkot Kota Tangerang menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok. Warga bisa menebus paket beras SPHP, minyak goreng dan gula pasir senilai Rp80 ribu. Tingginya antusias warga untuk mendapatkan beras dan kebutuhan pangan lain dengan harga murah membuat antrean menjadi cukup panjang.

(Arif Julianto/okezone)