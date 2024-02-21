JAKARTA - Vision+ meyediakan beragam tayangan original series yang berhasil menarik perhatian penonton dari berbagai kalangan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran peran wanita yang memerankan karakter-karakter utama menambah daya tarik visual dan jadi warna tersendiri pada setiap cerita yang disajikan. Ditambah, cerita yang ditampilkan seru dan menghibur.

Karakter yang dimainkan masing-masing peran juga unik dan memiliki cerita tersendiri, mulai dari seorang gamer yang tangguh hingga seorang montir cantik yang bisa mematahkan stereotip masyarakat. Setiap tokoh wanita dalam serial Vision+ membawa cerita dan kepribadian yang menarik untuk dikulik lebih dalam.

Mari eksplor lebih jauh karakteristik dari wanita-wanita menawan yang memeriahkan layar Vision+ berikut ini:

Nasya Marcella – The One

Karakter Zee diperankan oleh Nasya Marcella, aktris cantik yang memulai debut karir aktingnya di tahun 2011. Zee adalah seorang gamer profesional dengan pribadi yang lembut namun keras kepala. Ia tidak mau kalah dalam hal apapun. Sifat kepemimpinannya yang bagus, membuat ia mampu membuat keputusan yang tepat sehingga ia diangkat menjadi leader di tim SMBG.

Annette Edoarda – Montir Cantik

Annette Edoarda sukses dengan perannya sebagai Indah, seorang montir perempuan di series Montir Cantik. Karakter Indah mampu mematahkan stigma negatif bahwa perempuan bisa menjadi apa saja termasuk jadi montir. Indah adalah gadis tomboy yang mahir, juga tertarik dalam bidang otomotif dan punya keinginan kuat untuk menjadi montir.

Amel Carla – Temen Ngekost

Tokoh Yasmin diperankan oleh Amel Carla, sosok yang pas mengisi karakter Yasmin yang ceria dan ramah. Yasmin adalah anak dari pemilik kosan South House yang mencintai dunia KPOP dan bercita-cita kuliah di Korea Selatan. Namun, Yasmin harus menuruti kemauan ayahnya untuk menjaga kos-kosan milik keluarganya dengan segudang kelucuan dari masing-masing penghuni kost.

Marsha Aruan – Radio

Debut sebagai seorang jurnalis jadi sangat menantang bagi Marsha Aruan yang berperan sebagai Laras. Seorang jurnalis investigasi yang tegas, ingin karirnya melejit sehingga jadi ambisius. Ambisi ini menyeret dirinya untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai dari seorang serial killer dengan segala misterinya.

