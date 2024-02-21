Penyanyi Aldi Haqq saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Lagu Peak of Love jadi salah satu lagu yang tengah booming atau viral akhir-akhir ini.

Lagu yang dipopulerkan oleh Aldi Haqq itu kerap dijadikan sebagai backsound oleh pembuat konten di media sosial Instagram maupun TikTok.

Makna lagu Peak of Love ini ditujukan untuk mereka yang sangat mencintai seseorang hingga tak dapat atau mampu untuk mengungkapkan perasaannya. Hal itu disebabkan cintanya yang begitu mendalam.

