...

Polisi Gunakan Kostum Gatotkaca Ajak Warga untuk Pemungutan Suara Ulang

Didik Suhartono/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 18:18 WIB
Polisi menggunakan kostum wayang Gatotkaca mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya saat digelarnya Pemungutan Suara Ulang.
Polisi menggunakan kostum wayang Gatotkaca mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya saat digelarnya Pemungutan Suara Ulang.
A A A

Polisi menggunakan kostum wayang Gatotkaca mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya saat digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24/2/2024).

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sepuluh TPS di Surabaya atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya berdasarkan temuan adanya surat suara calon legislatif DPRD Kota Surabaya yang tidak sesuai dapil serta persoalan pemilih yang tetap menggunakan hak pilihnya namun tidak masuk dalam DPT, DPTb, maupun DPK. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nz

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

DJKI Kemenkumham Musnahkan Barang Bukti Pelanggaran Kekayaan Intelektual Senilai Rp3,07 Miliar

Cari Berita Lain Di Sini