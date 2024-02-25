...

Warga Berebut Gunungan Durian di Kediri

Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 25 Februari 2024 19:43 WIB
Pesta panen raya durian dengan menyediakan secara gratis 1.500 buah durian.
Pengunjung berebut gunungan berisi durian saat kegiatan bertajuk Jamboren (jambore duren) di Desa Kebonrojo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (25/2/2024).

 

Pesta panen raya durian dengan menyediakan secara gratis 1.500 buah durian yang sebagian telah dikemas dalam 3.000 cup plastik tersebut sebagai perwujudan rasa syukur petani atas panen yang melimpah sekaligus memperkenalkan desa Kebonrojo sebagai sentra penghasil durian lokal berkualitas. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/foc.

(Prasetia Fauzani/ANTARA FOTO)

