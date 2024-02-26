Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Ramadhan - Idul Fitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya, Menhan RI Prabowo Subianto, Ka BIN Budi Gunawan, Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto, Menko Bidang Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

(MPI)