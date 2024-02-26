...

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Hadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara

MPI, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 20:10 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan Sidang Kabinet Paripurna.
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan Sidang Kabinet Paripurna.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.
A A A

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Ramadhan - Idul Fitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

 

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya, Menhan RI Prabowo Subianto, Ka BIN Budi Gunawan, Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto, Menko Bidang Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

Aksi 21 Tahun Munir: Aktivis Mendesak Komnas HAM Segera Tuntaskan Kasus

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

25.000 Pelari Ramaikan Milo ACTIV Indonesia Race 2025 di Jakarta

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Kemendiktisaintek dan Kalbe Dorong Hilirisasi Riset lewat RKSA 2025

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025, Targetkan 3 Emas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

CFD Bundaran HI Jadi Panggung Kebersamaan Penyandang Disabilitas

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Kampanye Bersama Akhiri Kekerasan Digital Terhadap Wanita dan Anak

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi

Cari Berita Lain Di Sini