Seorang anggota Tim SAR menyusuri aliran sungai dalam upaya pencarian korban terseret arus air bah di kawasan Taman Wisata Alam Wera, Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (27/2/2024).

Sebanyak 13 orang remaja terseret arus deras akibat air bah yang datang tiba-tiba saat berwisata di kawasan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Sulteng itu pada Senin (26/2/2024), 10 orang di antaranya selamat, satu orang ditemukan meninggal dunia, dan dua orang lainnya masih dalam upaya pencarian. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.

(Basri Marzuki/ANTARA FOTO)