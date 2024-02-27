...

Pencarian Korban Terseret Air Bah di Taman Wisata Alam Sigi

Basri Marzuki/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2024 21:09 WIB
Sejumlah warga menyaksikan upaya pencarian korban terseret arus air bah.
Seorang anggota Tim SAR menyusuri aliran sungai dalam upaya pencarian korban terseret arus air bah.
Seorang anggota Tim SAR menyusuri aliran sungai dalam upaya pencarian korban terseret arus air bah di kawasan Taman Wisata Alam Wera, Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (27/2/2024).

 

Sebanyak 13 orang remaja terseret arus deras akibat air bah yang datang tiba-tiba saat berwisata di kawasan yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) Sulteng itu pada Senin (26/2/2024), 10 orang di antaranya selamat, satu orang ditemukan meninggal dunia, dan dua orang lainnya masih dalam upaya pencarian. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.

(Basri Marzuki/ANTARA FOTO)

