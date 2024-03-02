...

Rencana Pembangunan Jalan Tol di Kawasan Puncak

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 13:39 WIB
Kepadatan kendaraan wisatawan saat diberlakukan sistem satu arah (one way) pada libur akhir pekan di Jalan Raya Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2024). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji rencana pembangunan jalan tol Puncak di Jawa Barat untuk solusi mengurai kemacetan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kawasan lindung, permukiman, dan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wpa.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

