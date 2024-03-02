Pembalap dari tim Binh Dinh Vietnam Jonas Andersson memacu kecepatan saat mengikuti sesi Sprint Race 1 Kejuaraan Dunia Perahu Motor F1 Powerboat (F1H2O) 2024 di Danau Toba, Balige, Sumatera Utara, Sabtu (2/3/2024).

Jonas Andersson berhasil menjadi juara pertama dengan meraih 10 poin disusul pambalap dari tim Stromoy Racing Bartek Marszalek dengan meraih 9 poin dan posisi ketiga diraih pembalap dari tim F1 Atlantic Team Ben Jelf dengan meraih 8 poin. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/wpa.

(Erlangga/ANTARA FOTO)