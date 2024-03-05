...

Sicantik Desak Made Rista Kusuma Dewi Berlatih Jelang Olimpiade

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2024 20:52 WIB
Atlet panjat tebing nomor speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi berlatih saat mengikuti Pelatnas.
Atlet panjat tebing nomor speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi berlatih saat mengikuti Pelatnas.
Atlet panjat tebing nomor speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi berlatih saat mengikuti Pelatnas.
Atlet panjat tebing nomor speed putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi berlatih saat mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/3/2024).

 

Desak saat ini mempersiapkan fisik menuju gelaran IFSC World Cup seri Wujiang, China pada 12 April, selain itu juga memperbaiki kelincahan kaki yang menurut tim pelatih masih kurang agresif untuk persiapan menyongsong Olimpiade 2024 di Paris. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

