Aksi Kamisan Ke-808 Soroti Kekerasan terhadap Perempuan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 23:49 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti aksi Kamisan Ke-808 di seberang Istana Merdeka.
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengikuti aksi Kamisan Ke-808 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) pada tanggal 8 Maret, Aksi Kamisan menyoroti berulangnya pola-pola kekerasan terhadap perempuan yang tak kunjung disikapi secara serius oleh Negara. 

 

Negara masih belum maksimal dalam memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak perempuan secara menyeluruh, termasuk pencegahan dan penuntasan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, kesetaraan, perlindungan hukum untuk pekerja perempuan yang rentan, serta keadilan untuk para korban kekerasan seksual yang terjadi secara masif dan sistematis dalam konteks pelanggaran berat HAM.

(Arif Julianto/okezone)

