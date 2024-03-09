...

Jelang Ramadhan, Massa Geruduk Kedutaan Besar Amerika Serikat

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2024 18:54 WIB
Ratusan Massa dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia & Gerakan kebangkitan produk nasional demo di depan kedutaan besar Amerika Serikat.
Ratusan Massa dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia & Gerakan kebangkitan produk nasional  turut serta dalam aksi solidaritas Palestina untuk mendukung masyarakat muslim di Gaza agar bisa melaksanakan ibadah Ramadhan semestinya di depan kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta, Sabtu (9/3/2024). 

 

Peserta aksi menyerukan gerakan #Ramadhan tanpa produk genosida sekaligus menegaskan kepada masyarakat agar terus melakukan tindakan progresif untuk melemahkan perekonomian Israel dengan melanjutkan aksi boikot produk terafiliasi Israel.

(Heru Haryono)

