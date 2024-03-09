Ratusan Massa dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia & Gerakan kebangkitan produk nasional turut serta dalam aksi solidaritas Palestina untuk mendukung masyarakat muslim di Gaza agar bisa melaksanakan ibadah Ramadhan semestinya di depan kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Peserta aksi menyerukan gerakan #Ramadhan tanpa produk genosida sekaligus menegaskan kepada masyarakat agar terus melakukan tindakan progresif untuk melemahkan perekonomian Israel dengan melanjutkan aksi boikot produk terafiliasi Israel.

(Heru Haryono)