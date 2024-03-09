Penyanyi legendaris kelahiran Wales, Britania Raya, Sir Thomas John Woodward atau beken dengan nama Tom Jones saat tampil di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Tom Jones sukses memberikan penampilan yang memukau dengan membawakan sejumlah lagu populernya seperti I’m Growing Old, Not Dark Yet, It's Not Unusual, hingga What's New Pussycat?, Windmills Of Your Mind, Sexbomb dan Delilah.

Konser ini merupakan bagian dari rangkaian Tom Jones Ages & Stages Asia Tour 2024. Selain Jakarta, Tom Jones juga akan singgah ke sejumlah negara di Asia untuk “Ages & Stages Asia Tour 2024”, yakni Kuala Lumpur, Singapura, Taipei, Bangkok, dan Hong Kong.

(Aldhi Chandra Setiawan)