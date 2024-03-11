Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali membantu menuntun umat Islam usai melaksanakan shalat tarawih pertama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 di Masjid Agung Asasuttaqwa, Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Senin (11/3/2024).

Pihak Desa Adat Tuban mengizinkan umat Islam yang merupakan pengurus masjid dan warga setempat untuk melaksanakan shalat tarawih di masjid tersebut yang digelar secara tertutup untuk umum dengan jumlah peserta terbatas, tidak menggunakan pengeras suara dan penerangan yang dibatasi saat beribadah guna menghormati umat Hindu yang sedang menjalani catur brata penyepian saat Hari Raya Nyepi. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wpa.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)