...

Kerukunan Antar Umat Beragama saat Hari Raya Nyepi Berbarengan dengan Sholat Tarawih Pertama di Bali

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 22:59 WIB
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali berbincang dengan umat Islam usai melaksanakan shalat tarawih.
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali berbincang dengan umat Islam usai melaksanakan shalat tarawih.
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali membantu menuntun umat Islam usai melaksanakan shalat tarawih.
A A A

Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali membantu menuntun umat Islam usai melaksanakan shalat tarawih pertama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 di Masjid Agung Asasuttaqwa, Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Senin (11/3/2024).

 

Pihak Desa Adat Tuban mengizinkan umat Islam yang merupakan pengurus masjid dan warga setempat untuk melaksanakan shalat tarawih di masjid tersebut yang digelar secara tertutup untuk umum dengan jumlah peserta terbatas, tidak menggunakan pengeras suara dan penerangan yang dibatasi saat beribadah guna menghormati umat Hindu yang sedang menjalani catur brata penyepian saat Hari Raya Nyepi. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/wpa.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kinerja Akhir Tahun 2025, KPK Akui Masih Perlu Dukungan Personel Polri

Kinerja Akhir Tahun 2025, KPK Akui Masih Perlu Dukungan Personel Polri

BRIN Gelar Diskusi Arah Baru Riset dan Inovasi Nasional

BRIN Gelar Diskusi Arah Baru Riset dan Inovasi Nasional

Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel untuk Pulihkan Jaringan di Sumatra

Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel untuk Pulihkan Jaringan di Sumatra

Jelang Nataru, Arus Pemudik Kereta Api Padati Stasiun Pasar Senen

Jelang Nataru, Arus Pemudik Kereta Api Padati Stasiun Pasar Senen

Pemulihan Pascabanjir di Sumatra Fokus pada Layanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial

Pemulihan Pascabanjir di Sumatra Fokus pada Layanan Kesehatan dan Dukungan Psikososial

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Proyek Drainase di Cinere Raya Dikebut, Pengguna Jalan Keluhkan Kemacetan

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Langkah Nyata Pariwisata Berkelanjutan, 10 Desa Wisata Kantongi Sertifikasi Nasional

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Okezone.com Terima Penghargaan Top Media of the Year 2025

Cari Berita Lain Di Sini