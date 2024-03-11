...

Pecalang Berjaga di Bandara I Gusti Ngurah Rai saat Hari Raya Nyepi

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Senin 11 Maret 2024 15:21 WIB
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali memantau situasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali memantau situasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.
Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali memantau situasi Bandara I Gusti Ngurah Rai saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 di Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Senin (11/3/2024).

 

Pengamanan yang dilakukan oleh Pecalang di seluruh desa adat di Bali tersebut untuk menjamin keamanan dan kelancaran umat Hindu yang menjalani catur brata penyepian atau tidak menyalakan api (amati geni), tidak berpergian (amati lelungan), tidak bersenang-senang (amati lelanguan), dan tidak bekerja (amati karya) selama 24 jam. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

