Stasiun Semarang Tawang Terendam Banjir, Penumpang Dialihkan ke Stasiun Semarang Poncol

Ahmad Antoni, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 15:26 WIB
Suasana Stasiun Semarang Tawang terendam banjir, Kamis (14/3/2024). PT KAI mengalihkan layanan naik dan turun penumpang di Stasiun Semarang Tawang menyusul banjir yang melanda kawasan itu akibat hujan deras mengguyur Ibu Kota Jawa Tengah sejak Rabu (13/3). 

 

Manajer Humas PT KAI Semarang Farnoto Wibowo di Semarang mengatakan, banjir mengakibatkan aktivitas perkeretaapian di Stasiun Tawang terganggu. Banjir menggenangi kawasan lobi penumpang serta rel di appron tempat naik turun penumpang."Calon penumpang diminta datang ke Stasiun Poncol sesuai jadwal yang tertera pada tiket," katanya. 

 

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada calon penumpang atas kondisi tersebut. Sementara empat perjalanan KA yang melintas di wilayah Daop 4 Semarang dialihkan akibat banjir di Kota Semarang. Sejumlah titik yang terendam banjir antara lain jalur antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alastua, petak antara Stasiun Tawang hingga Stasiun Semarang Poncol, serta petak antara Stasiun Mangkang hingga Stasiun Kaliwungu.

(Ahmad Antoni)

