Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan dalam babak 16 besar leg kedua di Metropolitano, Madrid, Kamis (14/3/2024). Atletico sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Hasil tersebut membuat kedua tim imbang agregat 2-2.

Meski sempat memainkan babak tambahan selama 120 menit, tetapi tidak ada gol yang tercipta. Alhasil, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti dan Atletico sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2 atas tim tamu.

(Reuters)