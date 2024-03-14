...

Selebrasi Pemain Atletico Madrid Singkirkan Inter Milan dari Liga Champions

Reuters, Jurnalis · Kamis 14 Maret 2024 09:57 WIB
Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan.
Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan.
Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan.
Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan.
Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan.
A A A

Para pemain Atletico Madrid berelebrasi usai kalahlan Inter Milan dalam babak 16 besar leg kedua di Metropolitano, Madrid, Kamis (14/3/2024).  Atletico sukses mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Hasil tersebut membuat kedua tim imbang agregat 2-2.

 

Meski sempat memainkan babak tambahan selama 120 menit, tetapi tidak ada gol yang tercipta. Alhasil, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti dan Atletico sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2 atas tim tamu.

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini