KPK Tahan Pegawainya Sendiri Terkait Pemerasan

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2024 09:06 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 15 pegawainya sendiri sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 15 pegawainya sendiri sebagai tersangka.
Sejumlah pegawai rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 15 pegawainya sendiri sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dalam dugaan pemerasan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan cabang KPK dari tahun 2019-2023 yang mencapai Rp6,3 miliar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

