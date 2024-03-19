...

Warga Berpanas-panasan di Bulan Puasa Demi Beras Murah

Mushaful Imam, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2024 20:13 WIB
Ratusan warga rela berpanas panas di bulan puasa demi membeli beras murah di operasi pasar murah di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternak Pemerintah Provinsi Sumsel, Selasa (1/3/2024). 

 

Beras yang dijual Rp 50.000/kg merupakan program Gerakan Pengendalian Inflansi Serentak Sumsel (GPISS) ini sejak kenaikan harga beras yang tinggi selalu diserbu dan diburu warga. Kepala Dinas Ketahan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ruzuan Efendi yang memantau ikut mengatur antrian warga.

(Mushaful Imam)

