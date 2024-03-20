Petugas berjalan di samping bus di Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2024). Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Baranangsiang Bogor Moses Lieba Ary mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan untuk memastikan bus atau kendaraan angkutan mudik agar laik jalan, kondisi kesehatan para sopir baik dan menyediakan ruang tunggu portabel bagi calon penumpang untuk antisipasi arus mudik Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nym.

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)