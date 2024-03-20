...

Kesiapan Terminal Baranangsiang Jelang MudIk Lebaran 2024

Arif Firmansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 20 Maret 2024 14:39 WIB
Petugas berjalan di samping bus di Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor.
Awak bus membersihkan armadanya di Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor.
A A A

Petugas berjalan di samping bus di Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2024). Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Baranangsiang Bogor Moses Lieba Ary mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan untuk memastikan bus atau kendaraan angkutan mudik agar laik jalan, kondisi kesehatan para sopir baik dan menyediakan ruang tunggu portabel bagi calon penumpang untuk antisipasi arus mudik Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nym.

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini