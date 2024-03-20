MNC University menggelar silahturahmi dengan SMA/SMK Se-DKI Jakarta dan Sekitar di MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3, Jl. K.H. Wahid Hasyim No.36-38, RT.15/RW.7, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Tampak hadir sejumlah perwakilan sekolah dan siswa siswi dalam silahturahmi tersebut. Turut hadir Chairman MNC Group dan Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo, Bapak Hary Tanoesoedibjo.

Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiyata mengatakan silaturahmi tersebut sebagai bentuk komitmen MNC University menjalin hubungan yang erat dengan sekolah-sekolah di Indonesia.

"Kami percaya dengan menjalin hubungan yang baik, kita bersama dapat memajukan pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kualitas generasi muda penerus kepemimpinan bangsa masa depan,"kata Mariati.

Pada silahturahmi itu, dia menelantarkan terhadap tiga hal.

Pertama, MNC University, kata dia berkomitmen memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa/siswi di Indonesia, apapun latar belakangnya. Kami menawarkan berbagai program studi yang membantu siswa/siswi mencapai cita-citanya.

"Kedua, MNC University berafiliasi dengan MNC Group / memiliki keunggulan kurikulum yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri / serta program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa,"katanya.

Ketiga, MNC University menawarkan skema pembelajaran yang beragam dengan melibatkan Praktisi Industri dalam kegiatan pembelajaran atau Skema pembelajaran ini dirancang untuk memberikan ilmu dan sharing pengalaman yang relevan dengan dunia kerja kepada mahasiswa.

"Selain itu, MNC University juga menyediakan Program Magang ke unit bisnis MNC Group dan Akses Kerja setelah lulus / sehingga mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka,"ucapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa MNC University didirikan atas gagasan pendiri MNC Group, Bapak Hary Tanoesoedibjo, sebagai wujud komitmennya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. University ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) MNC Group dengan tujuan untuk membantu generasi muda meningkatkan karir dan penghasilan mereka di masa depan.

Telah banyak alumni MNC University merasakan manfaat dari proses pembelajaran dan kesempatan magang di unit bisnis MNC Group. Kini, mereka berkarir, mendapatkan kepercayaan, dan berprestasi di berbagai unit bisnis MNC Group. Salah satu contohnya adalah Andre Silvius Battu, alumni MNC University tahun 2022 dari Merauke, Papua.

"Andre bertransformasi saat berkuliah di MNC University. Awalnya, ia merasa sulit untuk mengubah kebiasaan di masa-masa awal perkuliahan. Para dosen yang mendampingi tentu sangat tahu bagaimana kondisi Andre pada saat itu. Berkat dukungan pengajaran, motivasi, dan disiplin yang terbentuk, Andre berubah dan terus meningkatkan kualitas dirinya,"ujar dia.

"Kini, Andre membangun karir di MNC Finance dan telah berprestasi dengan meraih peringkat terbaik se-Jabodetabek beberapa kali, serta peringkat nomor dua terbaik secara nasional,"tuturnya.

Sehingga, sejumlah dedikasi itu akan diberikan bagi siswa siswi dapat masuk ke dalam MNC University. Terutama mencetak generasi penerus yang unggul, berbudaya baik, dan berdaya saing global adalah komitmen dari MNC University.

"Kami yakin, semangat yang sama juga dimiliki oleh bapak ibu di sekolah. Maka, mari kita bersinergi membangun masa depan bangsa yang lebih cerah,"tuturnya.