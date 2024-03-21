Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari melambaikan tangan sebelum rapat pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Hasyim mengatakan total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Suara Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, yakni 96.214.691 atau 58,90 persen. Lalu, suara pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yaitu 40.971.906 atau 24,94 persen, dan yang terakhir, pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878. suara atau 16.46 persen.

Dengan hasil ini pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabming Raka menang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

(Arif Julianto/okezone)