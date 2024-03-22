Setelah menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia berpotensi naik empat posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia.Timnas Indonesia berpeluang naik empat posisi karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA.

Sebanyak empat negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang saat ini menduduki peringkat 141 dunia, Burundi (140), Filipina (139) dan Lithuania (138). Akan tetapi, Timnas Indonesia baru akan melesat ke peringkat 138 dunia andai memenuhi syarat lain.

Syarat lain yang dimaksud adalah, Turkmenistan dan kawan-kawan mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024. Turkmenistan berpeluang mendapatkan hasil buruk karena bakal bersua Iran, begitu juga dengan Filipina yang berjumpa Irak di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Aldhi Chandra Setiawan)