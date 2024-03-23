...

Terinspirasi dari Keluarganya, Risty Tagor Rilis Lagu Sabar Tak Ada Batasnya

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 15:54 WIB
Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya.
Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya.
Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya.
Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya.
Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya.
Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya.
A A A

Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya di Depok, Jawa Barat, Jumat (22/3/2024). Aktris dan penyanyi Risty Tagor baru saja merilis lagu berjudul Sabar Tak Ada Batasnya pada 22 Maret 2024. Di lagu ini, Risty Tagor menggandeng musisi Ang Sharly.

 

Risty mengatakan lagu ini mengusung tema besar religi, namun dia mengemas lirik lagu ini lebih general sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan.

 

Menariknya, lagu ini ditulis sendiri oleh Risty Tagor. Dia menjelaskan awalnya Ang Sharly memberikan melodi terlebih dahulu, kemudian Risty yang akan menjahit melodi itu dengan lirik yang ia buat. 

 

Dalam kesempatan itu, dia menceritakan proses pembuatan lirik lagu tersebut. Risty terinspirasi dari keluarganya saat membuat lirik lagu itu.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Pertumbuhan Penduduk Meningkat, Kepulauan Seribu Hadapi Tekanan Sosial-Ekonomi

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Awal Tahun Positif, IHSG Dibuka Naik ke Level 8.684

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Pembukaan Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Tahun 2026

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Kolaborasi Strategis BUMN Perkuat Ekosistem Maritim Nasional

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Cari Berita Lain Di Sini