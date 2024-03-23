Risty Tagor saat tampil bersama Ang Sharly dalam peluncuran lagu terbarunya berjudul Sabar Tak Ada Batasnya di Depok, Jawa Barat, Jumat (22/3/2024). Aktris dan penyanyi Risty Tagor baru saja merilis lagu berjudul Sabar Tak Ada Batasnya pada 22 Maret 2024. Di lagu ini, Risty Tagor menggandeng musisi Ang Sharly.

Risty mengatakan lagu ini mengusung tema besar religi, namun dia mengemas lirik lagu ini lebih general sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Menariknya, lagu ini ditulis sendiri oleh Risty Tagor. Dia menjelaskan awalnya Ang Sharly memberikan melodi terlebih dahulu, kemudian Risty yang akan menjahit melodi itu dengan lirik yang ia buat.

Dalam kesempatan itu, dia menceritakan proses pembuatan lirik lagu tersebut. Risty terinspirasi dari keluarganya saat membuat lirik lagu itu.

(Aldhi Chandra Setiawan)