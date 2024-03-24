...

Masjid Bergaya Arsitektur Tionghoa Ada di Jakarta Timur

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 24 Maret 2024 17:50 WIB
Masjid Tjia Kang Hoo yang dibangun dengan arsitektur khas Tionghoa ini sejatinya merupakan wujud harmonisasi agama dan budaya.
Umat Islam menjalankan ibadah sholat dhuzur di Masjid Tjia Kang Hoo, Jakarta Timur, Minggu (24/3/2024). Masjid Tjia Kang Hoo yang dibangun dengan arsitektur khas Tionghoa ini sejatinya merupakan wujud harmonisasi agama dan budaya.

 

Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 793 meter persegi dengan luas bangunan 297,5 meter persegi. Memiliki lima bagian pagoda yang mencerminkan Rukun Islam, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu.

 

Meski belum rampung secara keseluruhan, Masjid Tjia Kang Hoo sudah dapat digunakan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah sholat lima waktu.

(Aldhi Chandra Setiawan)

