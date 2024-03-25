...

Menangkan Lima Kali Pilpres Berturut-turut, LSI Denny JA Terima Rekor MURI

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 21:03 WIB
Deny JA menerima penghargaan rekor MURI atas prestasinya memenangkan pilpres terbanyak di satu negara yakni 5 kali berturut - turut.
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA (kanan) menerima penghargaan dari pendiri Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) Jaya Suprana atas prestasinya yang telah lima kali memenangkan Pemilihan Presiden Indonesia di Jaya Suprana Institute (JSI), Jakarta, Senin (25/3/2024).

 

Konsultan Politik pendiri Lingkaran Survei Indonesia Deny JA menerima penghargaan rekor MURI atas prestasinya memenangkan pilpres terbanyak di satu negara yakni 5 kali berturut - turut pada 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

