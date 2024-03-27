Sejumlah model memperagakan busana dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 mengusung tema Langgam Jakarta. Lewat tema ini, APPMI ingin mengangkat keberagaman budaya Betawi dalam pesona seni dan mode kontemporer.

Lebih dari 300 desainer menampilkan koleksi terbaik mereka, beberapa bahkan datang dari luar negeri seperti dari negara Malaysia, Thailand, Italia, hingga Kazakhstan. Indonesia Fashion Week 2024 akan berlangsung pada tanggal 27-31.

(Aldhi Chandra Setiawan)