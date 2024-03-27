...

Indonesia Fashion Week 2024 Usung Tema Langgam Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 18:48 WIB
Sejumlah model memperagakan busana dalam gelaran Indonesia Fashion Week 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Indonesia Fashion Week (IFW) 2024 mengusung tema Langgam Jakarta. Lewat tema ini, APPMI ingin mengangkat keberagaman budaya Betawi dalam pesona seni dan mode kontemporer. 

 

Lebih dari 300 desainer menampilkan koleksi terbaik mereka, beberapa bahkan datang dari luar negeri seperti dari negara Malaysia, Thailand, Italia, hingga Kazakhstan. Indonesia Fashion Week 2024 akan berlangsung  pada tanggal 27-31.

(Aldhi Chandra Setiawan)

