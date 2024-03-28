Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Rizal (dari kiri) bersama dengan Communication Ambassador World Water Forum ke-10 Cinta Laura Kiehl, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkary dan Sekretaris Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi Dirhansyah Conbul berbincang saat Ngabuburit Jelang World Water Forum ke-10 di Jakarta, Rabu (27/3/2024). Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 yang akan melibatkan sekitar 172 negara di Bali pada tanggal 18-25 Mei 2024 mendatang.

(Arif Julianto/okezone)