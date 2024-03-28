Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (kanan) dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan saat melepas tim liputan mudik lebaran 2024 iNews Media Group di Lobi iNews Tower, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melepas tim liputan untuk mudik lebaran 2024 iNews Media Group.

Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik.

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo mengatakan liputan dari tim untuk arus mudik dan balik ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan iNews Media Group untuk memberikan informasi kepada masyarakat.