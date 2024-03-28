...

Pelepasan Tim Liputan Mudik Lebaran 2024 iNews Media Group

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 19:44 WIB
Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas meliput arus mudik dan balik.
Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas meliput arus mudik dan balik.
Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas meliput arus mudik dan balik.
Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas meliput arus mudik dan balik.
A A A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (kanan) dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan saat melepas tim liputan mudik lebaran 2024 iNews Media Group di Lobi iNews Tower, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan  melepas tim liputan untuk mudik lebaran 2024 iNews Media Group. 

Sebanyak 120 orang dari Tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik.

 

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo mengatakan liputan dari tim untuk arus mudik dan balik ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan iNews Media Group untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Cari Berita Lain Di Sini