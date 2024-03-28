Ketua MNC Peduli Syafril Nasution menyerahkan bantuan secara simbolik kepada perwakilan Masjid Bimantara Kebon Sirih dan Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk di Jakarta, Kamis (28/3/2024). Pada momen bulan suci Ramadan 1445 H, sejumlah unit bisnis MNC Group melalui MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada Masjid Bimantara Kebon Sirih dan Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk.

Bantuan yang diserahkan berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000 untuk Masjid Bimantara dan Rp 50.000.000 untuk Masjid Raudhatul Jannah.

Setiap harinya ribuan jamaah antusias untuk mengikuti kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Bimantara Kebon Sirih dan Masjid Raudhatul Jannah Kebon Jeruk. Adapun kegiatan yang diseleggarakan berupa kajian dzuhur dengan mengundang pendakwah, doa & dzikir, buka puasa untuk ribuan jamaah, sholat dan ceramah tarawih bersama. Selain itu masjid juga menyelenggarakan kegiatan nuzulul qur’an, itikaf dan sholat idul Fitri.

(Aldhi Chandra Setiawan)