InJourney Proyeksikan 7,9 Juta Penumpang Melalui Bandara Selama Mudik Lebaran 2024

Heru Haryono, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 00:20 WIB
InJourney memproyeksikan terdapat 7,9 juta penumpang yang akan dilayani di 35 Bandara selama periode arus mudik 2024.
Direktur Operasi & Portfolio Bisnis InJourney Hospitality M. Ariadevi Hermaini (dari kiri) bersama dengan Direktur Utama InJourney Aviation Services Dendi T. Danianto, Direktur Pengembangan Usaha InJourney Retail Selvie Dewiyanti, Direktur Pemasaran & Program Pariwisata InJourney Maya Watono, Direktur Pemasaran & Pengembangan Bisnis InJourney Destination Management Hetty Herawati, Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dan Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation Troy Reza Warokka saat acara Media Gathering dan Buka Puasa Bersama Kesiapan InJourney Group Menyambut Arus Mudik dan Libur Lebaran 2024 di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

 

InJourney memproyeksikan terdapat 7,9 juta penumpang yang akan dilayani di 35 Bandara selama periode arus mudik 2024. Selain itu, sejumlah program lebaran juga telah disiapkan untuk menambah kemeriahan libur lebaran di InJourney Group.

(Heru Haryono)

