Para model memperagakan busana di Pondok Indah, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Melalui gelaran ini ISSA Group meluncurkan brand yang di design oleh Vivi Mar’I Zubedi bersama Olla Ramlan yaitu Olliv & Love.

Olliv & Love adalah cerminan personality dari seorang Olla Ramlan yang chic, elegan dan fun. Dengan ragam koleksi yang memiliki karakter khas wanita modern yang penuh percaya diri dengan permainan fabrics dan cutting yang beragam diharapkan membawa warna baru bagi industri fashion Indonesia.

Koleksi Olliv & Love dirancang agar dapat menyesuaikan kebutuhan wanita modern masa kini. Brand ini benar-benar mencerminkan aku, dari warna sampai detail koleksinya”. Tutur Olla Ramlan.

(Heru Haryono)