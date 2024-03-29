...

Fashion Show Olliv & Love Kolaborasi Vivi Mar'I Zubedi dengan Olla Ramlan

Heru Haryono, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 11:04 WIB
Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
Para model memperagakan busana karya Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
Para model memperagakan busana karya Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
Para model memperagakan busana karya Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
Para model memperagakan busana karya Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
Para model memperagakan busana karya Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
Para model memperagakan busana karya Olla Ramlan dan Vivi Zubedi.
A A A

Para model memperagakan busana di Pondok Indah, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Melalui gelaran ini ISSA Group meluncurkan brand yang di design oleh Vivi Mar’I Zubedi bersama Olla Ramlan yaitu Olliv & Love. 

 

Olliv & Love adalah cerminan personality dari seorang Olla Ramlan yang chic, elegan dan fun. Dengan ragam koleksi yang memiliki karakter khas wanita modern yang penuh percaya diri dengan permainan fabrics dan cutting yang beragam diharapkan membawa warna baru bagi industri fashion Indonesia.

 

Koleksi Olliv & Love dirancang agar dapat menyesuaikan kebutuhan wanita modern masa kini. Brand ini benar-benar mencerminkan aku, dari warna sampai detail koleksinya”. Tutur Olla Ramlan.

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Simulasi Tanggap Bencana Tingkatkan Kesiapan BPBD Makassar Hadapi Musim Hujan

Simulasi Tanggap Bencana Tingkatkan Kesiapan BPBD Makassar Hadapi Musim Hujan

Pasar Modal Bergairah, IHSG Raih All Time High Baru di 8.182

Pasar Modal Bergairah, IHSG Raih All Time High Baru di 8.182

Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes AS Jakarta

Aksi Solidaritas Bela Palestina di Depan Kedubes AS Jakarta

TTC Travel Mart 2025 Jadi Magnet Baru Kolaborasi Wisata Asia?Eropa

TTC Travel Mart 2025 Jadi Magnet Baru Kolaborasi Wisata Asia?Eropa

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Cari Berita Lain Di Sini